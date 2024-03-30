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عربي-دولي

"سر مكشوف".. هذا ما تسبب بكارثة جسر بالتيمور

Lebanon 24
30-03-2024 | 05:07
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كتبت "العربية":
يبدو أن سراً يعلمه الجميع في عالم الشحن البحري وراء الكارثة التي حلت قبل أيام بمدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأميركية، حين اصطدمت سفينة دالي بجسر "فرانسيس سكوت كي".

إذ يجري البحث حالياً في فرضية الوقود الملوث لمعرفة سبب الكارثة، التي صدمت الولايات المتحدة برمتها.
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فيما أظهرت السجلات التي وثقت تحركات دالي منذ أوائل فبراير أنها تزودت بالوقود في موانٍ بالصين وكوريا الجنوبية قبل التوجه إلى بالتيمور، وفق ما كشفت شبكة "أن بي سي" الأميركية، اليوم السبت.

الصين وكوريا
فبعد منتصف ليل 6 شباط بقليل، أمضت سفينة الشحن دالي خمس ساعات للتزود بالوقود في ميناء تشانغتشو في الصين.

ثم تزودت مجدداً بالوقود في مدينة تشوشان الصينية بعد ثلاثة أيام، ومرة أخرى في بوسان بكوريا الجنوبية في 20 فبراير، وفقًا لبيانات تتبع أجهزة الإرسال والاستقبال والأقمار الصناعية.

فقد وفرت تلك البيانات لمحة سريعة عن نشاط التزود بالوقود من قبل دالي قبل وصولها إلى الساحل الشرقي.
ولم توثق البيانات أي توقف أثناء رحلة القارب عبر قناة بنما إلى نيويورك وفيرجينيا وبالتيمور على الرغم من أن بعض الخبراء الذين تحدثوا إلى شبكة إن بي سي نيوز يعتقدون أنه كان يتعين عليها التزود بالوقود في أحد تلك الأماكن.

إلا أن تلك البيانات لا تتضمن تفاصيل عن نوع الوقود الذي تلقته دالي أو مدى جودته.

يبقى المؤكد أن عوامل أخرى ساهمت في تعطل الكهرباء وأنظمة السفينة يوم 26 مارس قبيل الحادث.

ملف غامض
لكن الحادث ركز الأنظار بشكل كبير على ملف غامض يتجسد في مدى محاسبة ومساءلة موردي الوقود الملوث.

وفي السياق، قال جيمس باور، المحامي والتاجر البحري في نيويورك: "قضايا تلوث الوقود تعصف بالمجال البحري حيث لا يتم الإبلاغ عن معظم الحوادث لاسيما أن معظمها لا يسبب أضراراً كبيرة للسفينة أو في الممتلكات".

كما أشار المحامي الذي مثل العديد من المالكين الذين تضررت سفنهم بسبب الوقود الملوث إلى أن الغالبية العظمى من تلك الحوادث لا تؤدي إلى أضرار كارثية عادة.

يذكر أن الوقود الملوث يتسبب في فقدان الطاقة على متن عشرات السفن كل عام. (العربية)

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