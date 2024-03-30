بالفيديو... إحتجاز رهائن في مقهى في هولندا

احتجاز عدد من الرهائن في مقهى ببلدة إيده وسط هولندا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية



وتعمل الخدمات الخاصة في مكان الحادث، حيث تم إخلاء نحو 150 منزلًا في منطقة الحادث، وبحسب الشرطة الهولندية، فإنه لا توجد حاليا أي علامات على وجود هجوم إرهابي pic.twitter.com/elyYu0oacM