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عربي-دولي

بالفيديو... إحتجاز رهائن في مقهى في هولندا

Lebanon 24
30-03-2024 | 06:18
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أفادت وسائل إعلام هولنديّة، عن احتجاز عدد من الرهائن في مقهى في بلدة إيده وسط البلاد.

وتمّ إخلاء نحو 150 منزلاً في منطقة الحادث، وبحسب الشرطة الهولندية، فإنه لا توجد حاليا أي علامات على وجود هجوم إرهابيّ. (سبوتنيك)
 
 
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