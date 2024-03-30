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عربي-دولي
نقل 7 ركاب إلى المستشفى... ماذا حصل على متن طائرة؟
Lebanon 24
30-03-2024
|
06:45
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في حادث جديد يضاف إلى سجل الحوادث المقلقة التي تعرضت لها مؤخراً شركة بوينغ الأميركية، أصيب عدة أشخاص فجر السبت، بعد تحويل رحلة طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز "بوينغ 787" متجهة إلى مطار نيويورك الدولي في نيوجيرسي إلى مطار في مقاطعة أورانج بنيويورك، بسبب "اضطرابات شديدة".
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فقد أدى اضطراب شديد على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" المتجهة من تل أبيب، إلى نيوجيرسي، إلى نقل 7 ركاب إلى المستشفى وعلاج 15 آخرين في مكان الحادث من إصابات طفيفة.
وتم تحويل الطائرة إلى مطار نيويورك ستيوارت الدولي على بعد حوالي 75 ميلاً شمالاً.
فيما كان على متن الرحلة رقم "85" أكثر من 300 راكب وأفراد الطاقم.
واشتكى المرضى من الغثيان والقيء والقلق ودوار الحركة.
أما الأسباب، فقد ذكرت تقارير أميركية أن رياحاً قوية هزّت جسم الطائرة أثناء طيرانها في الهواء، مما تسبب في اضطراب شديد.
وبحسب ما ورد كان هناك حوالي 320 شخصا على متن الطائرة، وتم نقل السبعة الذين تم نقلهم إلى المستشفى إلى سانت لوك كورنوال للمراقبة، وفقا لصحيفة "Mirror".
في حين من المتوقع أن يتعافى الجميع قريباً بعد الحادث المروع. (العربية)
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