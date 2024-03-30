منطقة عازلة في غزة.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف تفاصيلها

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وقالت الصحيفة في تقرير إن الحديث يدور عن منطقة عرضها 1 كم، وعند استكمال المشروع ستكون مساحته 16 في المئة من مساحة القطاع.كذلك، كشفت الصحيفة عن مشروع آخر مواز يتضمن إنشاء ما وصفته بـ"ممر سيطرة" يفصل القطاع بين الشمال والجنوب، ويمكّن الجيش من إدارة الحركة في الشوارع الاستراتيجية في القطاع.وتتوقع الصحيفة أن تلك المشاريع تعني أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي الخروج من قطاع غزة.واستندت الصحيفة في تقريرها إلى صور الأقمار الصناعية التي صورت من قبل شركة الأقمار الصناعية الخاصة "بلانت لابس"، وقالت إنها تشير بدقة عالية إلى ما يشبه المنطقة العازلة المتشكلة.وبحسب تلك الصور، فإن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير الكثير من المباني التي كانت فيها.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، قوله إن بيوتاً تم تدميرها أيضا خلف خط الكيلومتر؛ من أجل منع الوصول إلى المنطقة العازلة. وفي بؤر كثيرة في صور الأقمار الصناعية ظهر تدمير مبان على بعد يصل إلى 1200 متر عن جدار الحدود.ويسعى الجيش الإسرائيلي إلى إنشاء شارع "نتساريم"، وهو محور استراتيجي هدفه تقسيم القطاع، والسماح بوصول عسكري سريع إلى أراضيه، وأيضا السماح لـ"إسرائيل" بالرقابة على كل حركة للفلسطينيين بين الشمال والجنوب.وبحسب التقرير، فإنه في داخل قطاع الكيلومتر كانت توجد أراض زراعية ودفيئات وألواح شمسية وما شابه، إلى جانب مبان سكنية كثيرة، وقد قام الجيش الإسرائيلي بتدميرها بشكل ممنهج.ووفقاً للمصدر المطلع الذي تحدثت معه الصحيفة، فإنه حتى الآن لا توجد خطة لإقامة مواقع ثابتة في المنطقة العازلة الأمنية، ويضيف: "في المكان يتوقع أن تكون هناك أكوام من التراب وقوات الجيش تدخل وتخرج منها، ولكن معظم السيطرة يتوقع أن تكون بواسطة النار ومواقع المراقبة من خارج أراضي القطاع".