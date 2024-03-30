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صحة

تحذيرات من انتشار وباء خطير في العالم... ما هو؟

Lebanon 24
30-03-2024 | 07:20
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حذّرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك" Rospotrebnadzor" من انتشار محتمل لوباء الكوليرا في العالم.

وعن الموضوع قالت رئيسة الهيئة آنا بوبوفا:"لا تزال المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي إيبولا، وماربورغ، ولاسا، وحمى الضنك، ومشاكل الطاعون هي المخاطر الأكثر إلحاحا التي يجب التعامل معها في العديد من بلدان العالم، وكذلك الأمر بالنسبة لانتشار الكوليرا على نطاق واسع، العلماء اليوم يتحدثون عن انتشار وبائي محتمل للكوليرا".
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وأشارت بوبوفا إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك تنسق أعمالها الوقائية ضدّ الأمراض المعدية آخذة بعين الاعتبار المخاطر الوبائية المتزايدة في العالم، وقالت:"الوضع الوبائي الصعب في العالم ما يزال موجودا مع الأسف، وكذلك الأمر بالنسبة للأمراض التي يمكن أن تسبب حالة طوارئ صحية".

وحذّرت أيضا من مخاطر انتشار مرض شلل الأطفال، واحتمال ظهور فيروس إنفلونزا جديد مع احتمال انتشار وبائي له، كما حذّرت من انتشار جدري القرود والحصبة والعديد من الأمراض الأخرى. (روسيا اليوم)
 
 
 

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