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عربي-دولي

وفاة 664 شخصاً في إيران خلال عطلة "عيد النوروز"... ما السبب؟

Lebanon 24
30-03-2024 | 07:52
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أعلن نائب قائد شرطة المرور الإيرانية العقيد سيافاش محبي أن أكثر من 664 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث المرور خلال عطلة عيد النوروز في إيران.

ونقلت وكالة "مهر" عن محبي: "664 شخصا لقوا مصرعهم جراء حوادث مرور حتى اليوم، كما أصيب عدد كبير بجروح في هذه الحوادث".
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وأضاف أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تعود إلى عدم الانتباه لما يحدث على الطريق وفقدان السيطرة على السيارة والسرعة. (روسيا اليوم)
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