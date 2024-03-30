وفاة 664 شخصاً في إيران خلال عطلة "عيد النوروز"... ما السبب؟

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أعلن نائب قائد شرطة المرور الإيرانية العقيد سيافاش محبي أن أكثر من 664 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث المرور خلال عطلة عيد النوروز في إيران.ونقلت وكالة "مهر" عن محبي: "664 شخصا لقوا مصرعهم جراء حوادث مرور حتى اليوم، كما أصيب عدد كبير بجروح في هذه الحوادث".وأضاف أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تعود إلى عدم الانتباه لما يحدث على الطريق وفقدان السيطرة على السيارة والسرعة. (روسيا اليوم)