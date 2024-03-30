في بلدٍ قريب جدّاً من لبنان.. تسجيل 10 هزّات أرضيّة هذه قوّتها

سجل المركز الوطني للزلازل في سوريا 10 هزات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال إن 3 منها سُجلت في اللاذقية، الأولى بقوة 3 على مقياس ريختر، والثانية بقوة 2.7، والثالثة الأعلى بقوة 3.5 على مقياس ريختر صباح اليوم. (العربية)

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