24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في بلدٍ قريب جدّاً من لبنان.. تسجيل 10 هزّات أرضيّة هذه قوّتها
Lebanon 24
30-03-2024
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل المركز الوطني للزلازل في سوريا 10 هزات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال إن 3 منها سُجلت في اللاذقية، الأولى بقوة 3 على مقياس ريختر، والثانية بقوة 2.7، والثالثة الأعلى بقوة 3.5 على مقياس ريختر صباح اليوم. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: أرض لبنان هي للبنانيين وأرض سوريا للسوريين ويكلمنا المجتمع الأوروبي وسواه عن الدمج فيما هو يقفل حدوده بوجههم فأي عنصر إيجابي للدمج؟
Lebanon 24
البطريرك الراعي: أرض لبنان هي للبنانيين وأرض سوريا للسوريين ويكلمنا المجتمع الأوروبي وسواه عن الدمج فيما هو يقفل حدوده بوجههم فأي عنصر إيجابي للدمج؟
30/03/2024 17:33:58
30/03/2024 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا وسّعت إسرائيل دائرة إستهدافاتها في لبنان وسوريا؟
Lebanon 24
لماذا وسّعت إسرائيل دائرة إستهدافاتها في لبنان وسوريا؟
30/03/2024 17:33:58
30/03/2024 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تنقل أسلحة للضفة الغربية عبر لبنان وسوريا.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إيران تنقل أسلحة للضفة الغربية عبر لبنان وسوريا.. تقرير يكشف التفاصيل
30/03/2024 17:33:58
30/03/2024 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
على خط لبنان - سوريا.. هذا الأمر مطلوب جداً
Lebanon 24
على خط لبنان - سوريا.. هذا الأمر مطلوب جداً
30/03/2024 17:33:58
30/03/2024 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
16:40 | 2024-03-29
29/03/2024 04:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ من نصرالله.. هذا ما طلبهُ
Lebanon 24
نداءٌ من نصرالله.. هذا ما طلبهُ
16:12 | 2024-03-29
29/03/2024 04:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإشكال كبير في طرابلس.. "معاكسة فتيات" أشعلت الوضع!
Lebanon 24
فيديو لإشكال كبير في طرابلس.. "معاكسة فتيات" أشعلت الوضع!
16:31 | 2024-03-29
29/03/2024 04:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. مشهدٌ مؤثر داخل أحد الشوارع
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. مشهدٌ مؤثر داخل أحد الشوارع
16:48 | 2024-03-29
29/03/2024 04:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة "تسلل" عند الحدود الجنوبية.. ما الذي حصل قبل قليل؟
Lebanon 24
حادثة "تسلل" عند الحدود الجنوبية.. ما الذي حصل قبل قليل؟
14:47 | 2024-03-29
29/03/2024 02:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:23 | 2024-03-30
خبير يكشف عن موعد عيد الفطر.. هذا ما أعلنه
11:05 | 2024-03-30
بعد ساعات رعب في هولندا.. الشرطة حررّت الرهائن واعتقلت مشتبهاً به
11:00 | 2024-03-30
"بوابات إلكترونية".. هكذا تحوّلت أرياف فلسطينية إلى "سجون معزولة"!
10:36 | 2024-03-30
مخاوف في إيطاليا من إنهيار "برج مائل"
10:24 | 2024-03-30
بالفيديو.. انفجار ضخم في منشأة ذخيرة عسكرية في إندونيسيا
10:00 | 2024-03-30
إسرائيل أنهت تحضيراتها.. لماذا أيّ حرب ضدّ "الحزب" قد تكون "فتاكة" و"قصيرة"؟
فيديو
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
05:00 | 2024-03-30
30/03/2024 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
30/03/2024 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
30/03/2024 17:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24