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عربي-دولي

في بلدٍ قريب جدّاً من لبنان.. تسجيل 10 هزّات أرضيّة هذه قوّتها

Lebanon 24
30-03-2024 | 08:35
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سجل المركز الوطني للزلازل في سوريا 10 هزات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال إن 3 منها سُجلت في اللاذقية، الأولى بقوة 3 على مقياس ريختر، والثانية بقوة 2.7، والثالثة الأعلى بقوة 3.5 على مقياس ريختر صباح اليوم. (العربية) 
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