حادثة مروّعة جدّاً... صدم أحد الأشخاص واقتحم بسيارته محلات تجاريّة!

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شغل فيديو صادم لسيارة اقتحمت محلات تجارية في أحد شوارع مدينة طلخا في محافظة الدقهلية شمال مصر العديد من رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.وكشف المقطع المصور قيام سيارة مسرعة بالانحراف يسارا واصطدامها بمحال تجارية ورصيف الشارع بشكل قوي، ما أدى لتهشم مقدمة السيارة وإصابة شاب تصادف وقوفه في المكان.وتبيّن لاحقا أن السائق أصيب خلال سيره بشارع صلاح سالم التجاري بغيبوبة سكر، وفقد السيطرة على عجلة القيادة فانحرفت السيارة واصطدمت بمحال تجارية.وكشف شهود عيان أن شابا أصيب في الحادث، وتم نقله إلى المستشفى في حالة سيئة. (العربية)