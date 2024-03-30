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عربي-دولي

مأساة جديدة في غزة... مقتل 5 أشخاص خلال توزيع المساعدات

Lebanon 24
30-03-2024 | 09:38
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قتل 5 أشخاص وأصيب العشرات جراء إطلاق للنار وتدافع أثناء توزيع مساعدات إنسانية فجر اليوم السبت، في شمال قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق بالقرب من نقطة لتوزيع المساعدات في الظلام قبيل الفجر، فيما كان يسمع صراخ الناس ودوي إطلاق النار كان بعضه تحذيريا، وفق شهود عيان.
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ووقع الحادث بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية، التي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت في مدينة غزة في شمال القطاع. (روسيا اليوم)
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