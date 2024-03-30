Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. انفجار ضخم في منشأة ذخيرة عسكرية في إندونيسيا

Lebanon 24
30-03-2024 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1181149-638474130042329059.jpg
Doc-P-1181149-638474130042329059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام محلية باندلاع حريق ضخم في مخزن للذخيرة في إندونيسيا.

وذكرت تقارير إخبارية أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد الحريق الناتج عن انفجار ضخم في منشأة ذخيرة عسكرية في بيكاسي على مشارف العاصمة جاكرتا.
 
ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا في الحادث، وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تضيء سحبا متصاعدة من الدخان في سماء الليل، بينما أمكن سماع انفجارات مدوية وصرخات على بعد عدة كيلومترات.
 
وقال كريستومى سيانتوري، وهو مسؤول بالجيش، لقناة "كومباس تي في"، إن السلطات تقوم بإجلاء الناس من الأحياء المجاورة. مشيرا إلى أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا بعد من إخماد الحريق. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:35 | 2024-03-30
13:34 | 2024-03-30
13:15 | 2024-03-30
13:02 | 2024-03-30
12:57 | 2024-03-30
12:48 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24