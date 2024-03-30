بالفيديو.. انفجار ضخم في منشأة ذخيرة عسكرية في إندونيسيا

أفادت وسائل إعلام محلية باندلاع حريق ضخم في مخزن للذخيرة في إندونيسيا.



وذكرت تقارير إخبارية أن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد الحريق الناتج عن انفجار ضخم في منشأة ذخيرة عسكرية في بيكاسي على مشارف العاصمة جاكرتا.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا في الحادث، وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تضيء سحبا متصاعدة من الدخان في سماء الليل، بينما أمكن سماع انفجارات مدوية وصرخات على بعد عدة كيلومترات.

وقال كريستومى سيانتوري، وهو مسؤول بالجيش، لقناة "كومباس تي في"، إن السلطات تقوم بإجلاء الناس من الأحياء المجاورة. مشيرا إلى أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا بعد من إخماد الحريق. (روسيا اليوم)