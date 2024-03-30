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إقتصاد

شركة طاقة أوكرانية: تعرضت حوالي 80% من قدراتنا للتلف أو الدمار

Lebanon 24
30-03-2024 | 09:30
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أعلن المدير التنفيذي لشركة "دونباس للوقود والطاقة" الأوكرانية دميتري ساخاروك عن تعرّض حوالي 80% من قدرات الشركة للتلف أو الدمار نتيجة للقصف الذي ضرب منشآت الطاقة في الأسبوعين الأخيرين.

وقال على قناة "ردا" التلفزيونية الأوكرانية: "لدينا خمس من أصل ست محطات للطاقة الحرارية تضررت بشدة: بعض الوحدات دمر بالكامل تقريبا، وبعضها جزئيا".
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وأضاف: "أما بالنسبة لمرافق توزيع الكهرباء، فقد عانت البلاد بأكملها أيضا من أضرار جسيمة للغاية. والآن نحن في وضع خلاصته أن حوالي 80% من قدراتنا الإنتاجية متضررة أو مدمرة بالكامل". (روسيا اليوم)

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