شركة طاقة أوكرانية: تعرضت حوالي 80% من قدراتنا للتلف أو الدمار

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أعلن المدير التنفيذي لشركة "دونباس للوقود والطاقة" الأوكرانية دميتري ساخاروك عن تعرّض حوالي 80% من قدرات الشركة للتلف أو الدمار نتيجة للقصف الذي ضرب منشآت الطاقة في الأسبوعين الأخيرين.وقال على قناة "ردا" التلفزيونية الأوكرانية: "لدينا خمس من أصل ست محطات للطاقة الحرارية تضررت بشدة: بعض الوحدات دمر بالكامل تقريبا، وبعضها جزئيا".وأضاف: "أما بالنسبة لمرافق توزيع الكهرباء، فقد عانت البلاد بأكملها أيضا من أضرار جسيمة للغاية. والآن نحن في وضع خلاصته أن حوالي 80% من قدراتنا الإنتاجية متضررة أو مدمرة بالكامل". (روسيا اليوم)