الأردن: يمكن التعامل مع المجاعة في غزة في وقت قصير بشرط

قال ؤ الأردني أيمن الصفدي، يوم السبت، إن من الممكن التعامل مع المجاعة في قطاع غزة خلال وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر البرية لدخول المساعدات.

وطالب الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والفرنسي في القاهرة، إسرائيل بفتح المعابر البرية لإدخال المساعدات إلى سكان غزة، و"يمكننا التعامل مع المجاعة في غزة في وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر لدخول المساعدات".

كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات مناسبة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بغزة

وبشأن الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة، حذر وزير الخارجية الأردني من أن الوضع في الضفة الغربية "يغلي".

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الفلسطينيين يواجهون خطر المجاعة والمجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته لمنع ذلك. وطالب بتوفير الموارد الضرورية لاستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأكد شكري موقف البلاد الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأعتبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة.

وأكد معارضة باريس لأي عمل عسكري في رفح.

( سكاي نيوز)