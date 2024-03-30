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الأحد.. استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة

Lebanon 24
30-03-2024 | 12:48
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يتوجه وفد إسرائيلي يتكون من ممثلين عن الشاباك والجيش الإسرائيلي والموساد إلى القاهرة غدا لإجراء محادثات مع المخابرات المصرية في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن صفقة المختطفين، بحسب مصادر متعددة.
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ومصدر أمني مصري إن مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس ستستأنف في القاهرة يوم الأحد.
وقال مراسل موقع والا باراك رافيد إن وفدا إسرائيليا مكونا من ممثلين عن الشاباك والجيش والموساد سيتوجه غدا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن الرهائن، فيما سيجتمع مجلس الحرب مساء الأحد لبحث آخر المستجدات ومناقشة قضية المختطفين ومواصلة المفاوضات



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوسطاء مهتمون بتقديم مخط جديد للأطراف من أجل إنجاح هذه الجولة.

وستعقد المفاوضات قبل يوم من محادثات أخرى يعقدها مسؤولون إسرائيليون في واشنطن لبحث ترتيبات العملية العسكرية التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في رفح.
وأفادت شبكة "سي ان ان" نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن المحادثات المؤجلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن العملية البرية المحتملة في رفح جنوبي غزة، قد تعقد يوم الاثنين في واشنطن.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألغى المحادثات المقررة هذا الأسبوع بعد أن رفضت الولايات المتحدة عرقلة قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس.
وقال المسؤولون إن الوفد الإسرائيلي اقترح إعادة جدولة المحادثات ليوم الاثنين، معترفين بأن التوقيت معقد بسبب الموعد النهائي الذي يواجه الحكومة الإسرائيلية في 31 اذار لصياغة قانون جديد يحكم التجنيد الإجباري لليهود الأرثوذكس المتطرفين، الذين تم إعفاؤهم منذ فترة طويلة من الخدمة العسكرية الإلزامية. (سكاي نيوز)
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