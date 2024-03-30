Advertisement

عربي-دولي

مكتب زيلينسكي يوضح سبب إقالة المستشارين وتغييرهم

Lebanon 24
30-03-2024 | 13:02
A-
A+
Doc-P-1181204-638474227843313439.jpg
Doc-P-1181204-638474227843313439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال سيرغي نيكيفوروف السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن التغييرات الأخيرة التي طالت المستشارين في مكتب زيلينسكي هدفها "تحسين" عمل المكتب.
ونقلت وكالة "RBC" الأوكرانية عن نيكيفوروف قوله إن "إقالة مستشاري ومساعدي زيلينسكي اليوم تهدف إلى تحسين عمل موظفي المكتب".
Advertisement
وأكد أن زيلينسكي يتوقع بذل جهود مماثلة من قبل الهيئات الحكومية الأخرى.
وأقال زيلينسكي عددا من المستشارين والمساعدين، من بينهم سيرغي شيفير، مدير ومؤسس استوديو "كفارتال-95".
كما تم تسريح أوليغ أوستنكو، وسيرغي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، بالإضافة إلى المستشارة "مفوضة رئيس أوكرانيا لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا" ألينا فيربيتسكايا و"مفوضة رئيس أوكرانيا للأنشطة التطوعية". ناتاليا بوشكاريفا. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2024-03-30
15:37 | 2024-03-30
15:35 | 2024-03-30
15:15 | 2024-03-30
15:05 | 2024-03-30
14:55 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24