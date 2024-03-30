مكتب زيلينسكي يوضح سبب إقالة المستشارين وتغييرهم

قال سيرغي نيكيفوروف السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن التغييرات الأخيرة التي طالت المستشارين في مكتب زيلينسكي هدفها "تحسين" عمل المكتب.

ونقلت وكالة "RBC" الأوكرانية عن نيكيفوروف قوله إن "إقالة مستشاري ومساعدي زيلينسكي اليوم تهدف إلى تحسين عمل موظفي المكتب".

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وأكد أن زيلينسكي يتوقع بذل جهود مماثلة من قبل الهيئات الحكومية الأخرى.

وأقال زيلينسكي عددا من المستشارين والمساعدين، من بينهم سيرغي شيفير، مدير ومؤسس استوديو "كفارتال-95".

كما تم تسريح أوليغ أوستنكو، وسيرغي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، بالإضافة إلى المستشارة "مفوضة رئيس أوكرانيا لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا" ألينا فيربيتسكايا و"مفوضة رئيس أوكرانيا للأنشطة التطوعية". ناتاليا بوشكاريفا. (RT)