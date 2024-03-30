صحة غزة: 107 من المرضى لا زالوا محاصرين داخل مجمع الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن 107 مرضى تحاصرهم قوات إسرائيلية في أحد مباني مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة يعيشون في ظروف غير إنسانية.

وقالت الوزارة: "بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، لا يزال هناك 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية يعيشون في ظروف غير إنسانية، دون ماء وكهرباء ودواء".

وأضافت: "من المرضى هناك 30 مقعدا، بالإضافة إلى وجود 60 من الطواقم الطبية".

وتابعت: "منع الاحتلال كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية".

وحذرت الوزارة، من "خطورة فقدان حياة المرضى في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشونها".

( الأناضول)