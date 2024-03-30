Advertisement

عربي-دولي

صحة غزة: 107 من المرضى لا زالوا محاصرين داخل مجمع الشفاء

Lebanon 24
30-03-2024 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1181222-638474266746438257.jpeg
Doc-P-1181222-638474266746438257.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن 107 مرضى تحاصرهم قوات إسرائيلية في أحد مباني مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة يعيشون في ظروف غير إنسانية.

 وقالت الوزارة: "بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، لا يزال هناك 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية يعيشون في ظروف غير إنسانية، دون ماء وكهرباء ودواء".

 وأضافت: "من المرضى هناك 30 مقعدا، بالإضافة إلى وجود 60 من الطواقم الطبية".

 وتابعت: "منع الاحتلال كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية".

 وحذرت الوزارة، من "خطورة فقدان حياة المرضى في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشونها".

( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:01 | 2024-03-30
16:00 | 2024-03-30
15:37 | 2024-03-30
15:35 | 2024-03-30
15:15 | 2024-03-30
15:05 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24