Advertisement

عربي-دولي

فلسطين: مُطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيّين وتزويده بالأسلحة تناقضٌ غير مسبوق

Lebanon 24
30-03-2024 | 13:55
A-
A+
Doc-P-1181234-638474277619329086.jpeg
Doc-P-1181234-638474277619329086.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وصفت فلسطين، السبت، مطالبة عدد من الدول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف قتل المدنيين في غزة، وفي ذات الوقت تزويده بالأسلحة بأنه "تناقض مبدئي وأخلاقي غير مسبوق".

 جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ، بعد وقت قصير من موافقة الولايات المتحدة على بيع شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل.

 وقالت وزارة الخارجية إن "المفارقة العجيبة تظهر بوضوح في مواقف عدد من الدول (لم يسمها) التي تواصل مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتأمين حمايتهم، وفي ذات الوقت تقوم بتزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة، في تناقض مبدئي وأخلاقي صارخ يكشف المستوى المتدني من جدية تلك المواقف".

 وأدانت "حرب الإبادة المتواصلة لشعبنا لليوم 177 على التوالي بما في ذلك تعمد الاحتلال تعميق جرائم القتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات والأدوية، وتوسيع دوائر الموت بالنزوح المستمر تمهيداً لتفريغ قطاع غزة من سكانه".

( الشرق الأوسط)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2024-03-30
16:35 | 2024-03-30
16:15 | 2024-03-30
16:13 | 2024-03-30
16:00 | 2024-03-30
15:50 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24