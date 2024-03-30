فلسطين: مُطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيّين وتزويده بالأسلحة تناقضٌ غير مسبوق

وصفت فلسطين، السبت، مطالبة عدد من الدول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف قتل المدنيين في غزة، وفي ذات الوقت تزويده بالأسلحة بأنه "تناقض مبدئي وأخلاقي غير مسبوق".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ، بعد وقت قصير من موافقة الولايات المتحدة على بيع شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية إن "المفارقة العجيبة تظهر بوضوح في مواقف عدد من الدول (لم يسمها) التي تواصل مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتأمين حمايتهم، وفي ذات الوقت تقوم بتزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة، في تناقض مبدئي وأخلاقي صارخ يكشف المستوى المتدني من جدية تلك المواقف".

وأدانت "حرب الإبادة المتواصلة لشعبنا لليوم 177 على التوالي بما في ذلك تعمد الاحتلال تعميق جرائم القتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات والأدوية، وتوسيع دوائر الموت بالنزوح المستمر تمهيداً لتفريغ قطاع غزة من سكانه".

( الشرق الأوسط)