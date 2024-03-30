دبلوماسي إسرائيلي ينتقد نتنياهو ويحمله مسؤولة "أكبر كارثة في تاريخ البلاد"

انتقد القنصل الإسرائيلي الأسبق لدى نيويورك ألون بينكاس مساء السبت، عدم احترام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي، محملا إياه المسؤولية عن "أكبر كارثة في تاريخ البلاد".

وقال بينكاس في مظاهرة خرجت في شارع كابلان بتل أبيب مطالبة بإقالة نتنياهو: "هناك شخص واحد مسؤول عن أفظع يوم في تاريخ إسرائيل. ومسؤول عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل".

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وأضاف: "رجل واحد لا يحترم المختطفين ولا يحترم جيش الدفاع الإسرائيلي ولا يحترم رئيس الولايات المتحدة، ويواجه العالم. إنه الشخص نفسه الذي ينشغل اليوم فقط بالتأكد من أن الحريديم المتطرفين يتهربون من المساواة في تحمل العبء".

وخرج عشرات آلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت في مظاهرات احتجاجية في عدد من مناطق إسرائيل، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية، كما أغلقوا عدة شوارع حيوية في تل أبيب.

كما اتهم عاموس مالكا الرئيس السابق لمديرية المخابرات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي نتنياهو بالتخلي عن الأسرى الذين تحتجزهم "حماس" في غزة.

وقال مالكا: "لو عرفت العائلات مدى صغر الفجوة التي يرفض نتنياهو سدها في المفاوضات مع حماس، لانفجرت. وهذا دليل آخر على عدم أهليته للخدمة".

والاحتجاج الذي يجري ليلة السبت هو واحد من عدة مسيرات في الأسابيع الأخيرة، ويقول أحد المتظاهرين وهو مواطن محلي من قيسارية اسمه حنا زيسيل لـ "تايمز أوف إسرائيل": إنها (الاحتجاجات) تهدف إلى زيادة الضغط عليه حتى يذهب إلى انتخابات جديدة". (سكاي نيوز)