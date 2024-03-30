فرنسا.. اعتقال 1700 شخصًا في مداهمات لمكافحة المخدرات

احتجزت الشرطة الفرنسية 1738 شخصاً في مداهمات عديدة لمكافحة المخدرات في أنحاء البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، اليوم، في سان دوني قرب باريس: «سنواصل عمليات مكافحة المخدرات».

وأضاف أنه سيتم القضاء على تهريب المخدرات.

وخلال العمليات على مدار الأيام العشرة الماضية، صودر 2.4 مليون يورو (2.6 مليون دولار). كما صادرت القوات الأمنية 150 كيلوغراماً من المخدرات، أغلبها من الكوكايين والهيروين.

وذكر دارمانان أنه تم احتجاز أكثر من 300 شخص في باريس ومنطقة سين سانت دوني شمال شرقي العاصمة وحدهما.

وأشار إلى أن مكافحة المخدرات ينبغي ألا تتم في مجال الأمن فحسب، بل يؤدي التعليم ومكافحة الإدمان ومسؤولية الآباء دوراً أيضاً فيها.

وتعد هذه المداهمات من جانب الشرطة الفرنسية جزءاً من استراتيجية تم إطلاقها الصيف الماضي بهدف القضاء على نحو 4000 بؤرة لبيع المخدرات في البلاد.

( الشرق الأوسط)