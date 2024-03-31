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عربي-دولي

أثناء ساعات الليل.. روسيا تنفذ هجومًا جويًا على أوكرانيا

Lebanon 24
31-03-2024 | 03:23
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أطلقت روسيا 16 صاروخا و11 طائرة مسيرة على أوكرانيا في هجوم جوي أثناء الليل.

وفي بيان على تطبيق تلغرام، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها نجحت في إسقاط 9 طائرات مسيرة و9 صواريخ، ولم تحدد أهدافها.
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وعلى مدى أكثر من أسبوع كثفت روسيا بشدة حملتها الجوية على منشآت الطاقة الأوكرانية، الأمر الذي تسبب في أضرار بالغة وأثار مخاوف الأوكرانيين من العودة إلى انقطاع الكهرباء الذي شهدته البلاد في أول شتاء بعد الحرب. وقالت شركة دي.تي.إي.كيه، أكبر شركة أوكرانية خاصة للطاقة، أمس السبت، إن 5 من 6 محطات كهرباء تابعة لها تضررت أو تهدمت، مما أدى إلى خسارة 80% من قدراتها لتوليد الطاقة.

وأضافت الشركة أن الإصلاحات قد تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا. وقالت شركة دي.تي.إي.كيه، أكبر شركة أوكرانية خاصة للطاقة، أمس السبت، إن 5 من 6 محطات كهرباء تابعة لها تضررت أو تهدمت، مما أدى إلى خسارة 80% من قدراتها لتوليد الطاقة.

وأضافت الشركة أن الإصلاحات قد تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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