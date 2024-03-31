"موعد عيد الفطر" الأكثر بحثاً.. إليكم تاريخ إنتهاء شهر رمضان

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ويقول مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقراً له، إن عيد الفطر يحل الأربعاء 10 نيسان في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.وبحسب ما أفاد به مركز الفلك الدولي، فإن هناك عدداً من الدول ستتحرى هلال شهر شوال للعام 2024 يوم الاثنين 8 نيسان، وهي الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 آذار الجاري. إلا أن رؤية الهلال بالسماء في 8 نيسان مستحيلة وذلك لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس. ولذا ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر السعيد في تلك الدول، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية.أما الدول التى بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 آذار، ومنها إندونيسيا وماليزيا والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، فهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 نيسان، الموافق 29 من شهر رمضان في هذه الدول.وفي الحالتين، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم (9 نيسان) ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، كما أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين، بحسب مركز الفلك الدولي.وأما عن وضع الهلال في ذلك اليوم، ففي أبوظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة. وفي الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة.أما الرؤية في أبوظبي والرياض والقاهرة فهي ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.ولذا، فمن المتوقع أن تعلن معظم الدول حول العالم رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر السعيد فيها أيضاً.إلا أنه من غير المستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 نيسان عيد الفطر في تلك الدول.