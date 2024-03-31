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عربي-دولي
الظهور الأكثر أهمية.. الملك تشارلز سيشارك بقداس اليوم رغم إصابته بالسرطان
Lebanon 24
31-03-2024
|
03:55
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من المتوقع أن يشارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الأحد، في قداس بمناسبة عيد الفصح في كنيسة سانت جورج في وندسور.
وسيكون هذا الظهور العلني اليوم الأكثر أهمية للملك والمشاركة الملكية الكبرى منذ تشخيص إصابته بالسرطان.
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وينظر إلى مشاركة الملك، الذي تولى العرش قبل 18 شهرا فقط عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث، في عيد الفصح على أنها خطوة يقوم بها لطمأنة الجمهور بعد الأخبار الصادمة.
وتقضي العائلة عطلة عيد الفصح معا بعد إعلان الأميرة كيت عن علاجها من السرطان.
يشار إلى أنه تم وضع خطط لجنازة الملك تشارلز الثالث وسط معركته مع سرطان البنكرياس.
وكان مصدر رفيع المستوى من داخل العائلة المالكة أبلغ موقع "إن توتش" أن الملك تشارلز لا يحارب سرطان البنكرياس فحسب، بل لم يبق أمامه سوى عامين فقط للعيش.
وقد بدأ المراقبون الملكيون يشهدون تراجعا في صحته أيضاً.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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