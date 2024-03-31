21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دولتان تشكلان "منجم إسرائيل للأسلحة".. أرقامٌ تكشف الكثير
Lebanon 24
31-03-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد تقريرٌ نشرته صحيفة "لاكروا" الفرنسية أن الولايات المتحدة وألمانيا تعدان المصدر الرئيسي للأسلحة التي تصل إلى إسرائيل، في حين أعلنت دول أخرى وقف إرسالها أسلحة لتل أبيب بعد اندلاع الحرب على غزة.
Advertisement
وأوضحت "لاكروا" أنّ عدة دول أخرى تزعم أنها أوقفت صادرات الأسلحة لإسرائيل، عكس فرنسا التي ترفض اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ويوضح التقرير أن الأرقام تشير إلى أن 68% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 و2022 مصدرها الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لبيانات من معهد الأبحاث السويدي "سيبري".
وخلال الفترة نفسها، قدمت ألمانيا 28% من الأسلحة لإسرائيل. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تمول واردات إسرائيل جزئياً من المساعدات العسكرية البالغة 3.3 مليارات دولار التي تقدمها واشنطن لتل أبيب سنوياً، فضلاً عن 500 مليون دولار من مركز واشنطن للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وذكرت "لاكروا" أنه بالإضافة إلى الإمداد بمقاتلات إف-35، فإن المساعدات الأميركية تشمل أيضا القذائف والقنابل التي تستهلك بوتيرة متسارعة منذ اندلاع الحرب على غزة.
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري فرنسي قوله إن "الإسرائيليين لديهم مخزون يكفي لمدة شهر".
ومن جانبها، سلمت ألمانيا معدات بنحو 352 مليون دولار إلى إسرائيل في 2023، وتضم مركبات مدرعة لنقل الجنود ومعدات حماية أخرى، وحصلت إسرائيل على جزء كبير منها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
دول أوقفت صادراتها
وأفادت "لاكروا" بأن إيطاليا كانت تحتل باستمرار المركز الثالث بين موردي الأسلحة لإسرائيل، بفارق كبير عن الولايات المتحدة وألمانيا.
لكن في كانون الثاني، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن بلاده أوقفت جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت كندا إلى أنها جمدت عقد أي اتفاق جديد بخصوص الأسلحة مع إسرائيل اعتبارا من الثامن من كانون الثاني، وهو القرار الذي أعيد تأكيده في آذار خلال تصويت غير ملزم في البرلمان.
وأيضاً، أعلنت هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا عن وقف كلي أو جزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وبحسب "لاكروا"، تعتبر إسرائيل عميلاً ثانوياً بالنسبة لفرنسا التي قامت بتقييد سياسة التصدير تجاه تل أبيب. ففي عام 2022، بلغت مبيعات المعدات العسكرية نحو 27 مليون دولار، أي أقل من 0.5% من إجمالي الصادرات الفرنسية، بحسب تقرير برلماني.
(الجزيرة نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن صاروخ لـ"حزب الله".. إقرأوا ما قيل عنه!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن صاروخ لـ"حزب الله".. إقرأوا ما قيل عنه!
05:05 | 2024-03-31
31/03/2024 05:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه "آخر "نصيحة إيرانية" لـ"حزب الله".. "أمر حاسم" يلوحُ في الأفق
Lebanon 24
هذه "آخر "نصيحة إيرانية" لـ"حزب الله".. "أمر حاسم" يلوحُ في الأفق
12:00 | 2024-03-31
31/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرر الانفصال عنها بعد عامين من علاقتهما.. من هو "حب حياة" زينة مكي؟
Lebanon 24
قرر الانفصال عنها بعد عامين من علاقتهما.. من هو "حب حياة" زينة مكي؟
08:15 | 2024-03-31
31/03/2024 08:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضدّ "حزب الله".. المعطيات مهمة!
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضدّ "حزب الله".. المعطيات مهمة!
03:00 | 2024-03-31
31/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سرقة من نوع آخر" في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"سرقة من نوع آخر" في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
00:17 | 2024-03-31
31/03/2024 12:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:49 | 2024-03-31
أردوغان: سنحاسب أنفسنا وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب
18:18 | 2024-03-31
حماس: فتح أرسلت رجال أمن لشمال غزة بذريعة تأمين المساعدات
17:48 | 2024-03-31
حادث طعن في أسدود.. وإسرائيل تعلن مقتل منفذ العملية
17:22 | 2024-03-31
مرشّح المعارضة التركية يعلن فوزه في انتخابات إسطنبول
16:57 | 2024-03-31
الرئيس الفلسطيني يعلن مهام الحكومة الحديدة
16:35 | 2024-03-31
رئيس الموساد لنتنياهو: عودة أهل غزة للشمال مفتاح التسوية
فيديو
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
01/04/2024 02:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
01/04/2024 02:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
02:48 | 2024-03-25
01/04/2024 02:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24