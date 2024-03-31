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إقتصاد

للسفر من دون تأشيرة.. رومانيا وبلغاريا تنضمان إلى منطقة شنغن

Lebanon 24
31-03-2024 | 04:18
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 انضمت رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن الأوروبية  للسفر من دون تأشيرة، اليوم الأحد، على الرغم من استمرار العمل ببعض الضوابط الحدودية. وهذا يعني أن عمليات التفتيش على الأشخاص على الحدود الجوية والبحرية الداخلية، أي في المطارات والموانئ البحرية، لن يجري تطبيقها بعد الآن. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على ضم بلغاريا إلى منطقة شنجن في نهاية كانون الأول 2023. وسيجري اتخاذ قرار بشأن رفع الضوابط على الحدود البرية في وقت لاحق، قبل نهاية عام 2024.
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وتهدف منطقة شنجن إلى ضمان حرية الانتقال للأشخاص في أوروبا. وتضم الآن 25 دولة من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. (الاتحاد)
 

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