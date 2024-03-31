بعملية خاصة.. القوات الروسية تلاحق الإرهابيين في جمهورية داغستان

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أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة أشخاص في جمهورية داغستان الروسية خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية.وقال بيان اللجنة إنّ القوات الروسية، أجرت صباح اليوم، عملية أمنية خاصة لمكافحة الإرهاب في مدينتي محج قلعة، وكاسبيسك بجمهورية داغستان، واعتقلت 3 مجرمين كانوا يخططون لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية.كما ضبطت قوات الأمن أسلحةً آلية وذخائر وعبوات ناسفة، مؤكدةً عدم وقوع إصابات بين المدنيين ورجال الأمن خلال عملية مكافحة الإرهاب في داغستان.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن، أمس، إحباطه هجوماً إرهابياً في مكان مزدحم بإقليم ستافروبول. (الميادين)