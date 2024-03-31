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مطالبا باستقالتها فورًا.. لابيد يصف حكومة نتنياهو بـ"حكومة الدمار"

Lebanon 24
31-03-2024 | 04:36
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وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، حكومة بنيامين نتنياهو بأنها "حكومة الدمار"، فيما تشهد إسرائيل أكبر احتجاجات ضد رئيس الوزراء منذ بدء حرب غزة.

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد باستقالة الحكومة الإسرائيلية وإجراء انتخابات مبكرة من دون أي تأخير.
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ووصف لابيد حكومة نتنياهو بحكومة الدمار.

وندد لابيد بتعامل الحكومة الإسرائيلية مع احتجاجات أهالي المحتجزين في غزة، وقال إن الحكومة تلوم الأهالي بعد فشلها في استعادتهم رغم مضي 6 أشهر على الحرب.

 في الأثناء، خرج آلاف الإسرائيليين للتظاهر في شوارع تل أبيب والقدس والمدن الإسرائيلية، للمطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة من خلال إبرام صفقة تبادل للأسرى، وإقالة نتنياهو من منصبه.

كما طالبت المظاهرات بإجراء انتخابات عامة على الفور.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه من بين آلاف المتظاهرين، تم اعتقال 16 شخصًا "بسبب تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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