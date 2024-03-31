Advertisement

عربي-دولي

في اليوم الـ177 للحرب... شهداء بقصف على خان يونس وغزة

Lebanon 24
31-03-2024 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1181412-638474852315033397.jpg
Doc-P-1181412-638474852315033397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قصفت القوات الإسرائيلية بالطائرات والمدفعية مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع ومدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا، وذلك في اليوم 177 من الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
Advertisement

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها إن 11 مواطنا استشهدوا وأصيب العشرات، في قصف للجيش الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في بني سهيلا شرقي خان يونس.

كما استشهدت امرأة وطفلتها في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل عائلة غربي خان يونس، فيما قالت مصادر محلية، إن انفجارات عنيفة هزت مناطق غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية برجا سكنيا في مدينة الأسرى شمال غربي النصيرات وسط القطاع.

واستشهد مواطن مسن متأثرا بإصابته بعد قصف الاحتلال لمنزله قرب وادي غزة وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:49 | 2024-03-31
18:18 | 2024-03-31
17:48 | 2024-03-31
17:22 | 2024-03-31
16:57 | 2024-03-31
16:35 | 2024-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24