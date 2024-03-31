في اليوم الـ177 للحرب... شهداء بقصف على خان يونس وغزة

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قصفت القوات الإسرائيلية بالطائرات والمدفعية مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع ومدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا، وذلك في اليوم 177 من الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها إن 11 مواطنا استشهدوا وأصيب العشرات، في قصف للجيش الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين في بني سهيلا شرقي خان يونس.كما استشهدت امرأة وطفلتها في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل عائلة غربي خان يونس، فيما قالت مصادر محلية، إن انفجارات عنيفة هزت مناطق غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية برجا سكنيا في مدينة الأسرى شمال غربي النصيرات وسط القطاع.واستشهد مواطن مسن متأثرا بإصابته بعد قصف الاحتلال لمنزله قرب وادي غزة وسط القطاع.وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.