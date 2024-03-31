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إغتيال شاعر عراقي شهير في السوق الشعبي.. من هو؟

Lebanon 24
31-03-2024 | 07:16
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أفادت وسائل اعلام باغتيال الشاعر فلاح البدري في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، اليوم الاحد.


ونُقل عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية، إن مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب الشاعر العراقي فلاح البدري في سوق شعبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
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وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد ارتكابهم جريمة القتل إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن الشاعر العراقي شارك في عام 2014 في البرنامج التلفزيوني المعروف "شاعر المليون" المتخصص في مسابقة الشعر النبطي في مدينة أبو ظبي.

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