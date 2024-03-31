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عربي-دولي

فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة قديمة

Lebanon 24
31-03-2024 | 07:38
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تعتزم فرنسا إرسال مئات المركبات المدرعة القديمة وصواريخ أرض- جو جديدة إلى أوكرانيا لاستخدامها في حربها ضد روسيا.

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه إعداد حزمة مساعدات جديدة، والتي ستشمل عتادا فرنسيا قديما، ولكنه لا يزال صالحا للعمل.
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وأوضح أن الطلب جاء بعد محادثات بين ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش"، قال ليكورنو "يحتاج الجيش الأوكراني إلى الدفاع عن خط جبهة طويل جدا وهو ما يتطلب مركبات مدرعة، وهذا أمر بالغ الأهمية لتنقل القوات وهو جزء من الطلبات الأوكرانية".

وأضاف أن فرنسا تتطلع إلى تزويد أوكرانيا بالمئات من المركبات المدرعة التي تستخدم لنقل الجنود على الجبهة في عام 2024 وأوائل عام 2025.

 ويجري الجيش الفرنسي إحلالا تدريجيا للآلاف من المركبات المدرعة، التي دخلت الخدمة لأول مرة في أواخر السبعينيات، بناقلات جنود جديدة متعددة المهام.

ونقلت رويترز عن ليكورنو قوله إن فرنسا تستعد أيضا لإطلاق مجموعة جديدة من صواريخ أستر 30 أرض-جو من أجل كييف.
 
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