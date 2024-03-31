رغم مرضه.. الملك تشارلز حضر قداس أحد القيامة وصافح الجماهير

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حضر الملك تشارلز الثالث قداس عيد القيامة، اليوم الأحد، في أول ظهور علني له في حدث ملكي منذ تشخيص إصابته بالسرطان في شباط .ولوح تشارلز، البالغ من العمر 75 عاما، لحضور القداس لدى وصوله إلى كنيسة سان جورج حيث دُفنت والدته الراحلة الملكة إليزابيث.وأرجأ الملك جميع مهامه الرسمية منذ أن أعلن قصر بكنغهام أنه سيخضع للعلاج من نوع من السرطان اكتشفه الأطباء في الفحوصات بعد خضوعه لإجراء طبي يتعلق بتضخم البروستاتا في كانون الثاني.وبينما حضر الملك القداس اليوم الأحد في الكنيسة، لم يحضر ابنه الأمير وليام وعائلته.