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نتنياهو يخضع لجراحة بشكل عاجل!

Lebanon 24
31-03-2024 | 10:11
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ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيخضع لعملية جراحية لعلاج فتق اكتشفه أطباؤه.

وسيتم تخدير نتنياهو كليا بعدما اكتشف الأطباء الفتق"أثناء فحص دوري".

وجاء في البيان "خلال هذه الفترة، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء".
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المصدر: سكاي نيوز
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