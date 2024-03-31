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عربي-دولي
ترامب يبحث عن "نائب الرئيس"
Lebanon 24
31-03-2024
|
11:41
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يقوم مساعدو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفحص المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس في منتجع مارالاغو، حيث يطرح المرشح الجمهوري قائمة موسعة من الأسماء في المحادثات الخاصة، وفق موقع "بوليتيكو" الأميركي.
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وتقود سوزي ويلز، إحدى كبار مستشاري ترامب، عملية تقريبية لاختصار قائمة تضم حوالي عشرة مشرعين وشخصيات جمهورية أخرى قيد النظر، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على العملية.
وقد قامت الحملة بالفعل بتعيين شركة خارجية لفحص المرشحين وإعداد المستندات البحثية.
وظلت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، التي أثرت في قرار ترامب باختيار مايك بنس في عام 2016، على اطلاع دائم. قال نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، إنه يتحدث مع والده بشكل متكرر حول من هو المتنافس.
في ظل تأرجح القائمة من الأعلى إلى الأسفل الذي يتغير على ما يبدو كل دقيقة، فقد شملت القائمة الجميع من تيم سكوت وكريستي نويم إلى بايرون دونالدز، وإليز ستيفانيك، وتولسي جابارد، وجي دي فانس، الذي وصفه ترامب بـ "المقاتل".
على الرغم من قوله إنه لا يعتقد أن نائب الرئيس مهم إلى هذا الحد، فإنه يسأل الضيوف بانتظام في نادي مارالاغو الخاص به عن آرائهم حول الخيارات المختلفة، وبميل إلى التشويق، ويحصر خياراته في الاجتماعات الخاصة ووسائل الإعلام.. ومن المتوقع أن تستغرق العملية أشهرا.
معيار ترامب لاختيار نائبه
قال ترامب إن معياره الأعلى هو اختيار شخص "سيكون رئيسًا جيدًا (…)في حالة الطوارئ".
لا تزال الأسماء قيد النظر في حالة تغير مستمر، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على القائمة، الذين وصفوها بأنها مكتوبة "بالقلم الرصاص".
لكنها تضم السيناتور سكوت من كارولينا الجنوبية، وفانس من أوهايو، وكاتي بريت من ألاباما، وماركو روبيو من فلوريدا، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة. نويم من داكوتا الجنوبية، وسارة هوكابي ساندرز من أركنساس، ودوغ بورغوم من داكوتا الشمالية.
ودونالدز، ممثل فلوريدا، وغابارد، ممثل هاواي السابق، من بين آخرين، قيد النظر أيضًا أو تم طرحهم من قبل ترامب.
التخمين
ويبدو أن ترامب يستمتع بلعبة التخمين - التي استمرت منذ أعلن عن ترشحه الثالث للبيت الأبيض في تشرين الثاني 2022، لكنها اشتدت منذ فوزه بالترشيح في مارس.
خلال اجتماع خاص قبل عدة أسابيع في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قام بإدراج قائمة المرشحين المحتملين مع الزوار، بما في ذلك أحد أعضاء الكونغرس، مقدمًا تعليقًا على كل منهم. لقد أشاد بستيفانيك وجابارد، وفقًا لشخص مطلع على المحادثة طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية. وكان رافضًا لسكوت، مشيرًا إلى أن السيناتور قد لا يكون على مستوى منصب الرئيس، إذا لزم الأمر.
ومع ذلك، وفي إشارة إلى تذبذبه، تحدث ترامب بشكل إيجابي عن سكوت في الأسبوع الماضي، وفقًا لشخص مطلع على محادثة خاصة مع الرئيس السابق. ورفض متحدث باسم سكوت التعليق.
قال السيناتور تومي توبرفيل في مقابلة: "سوف يسألك عن الناس".
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