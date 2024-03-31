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ووُضعت روسيا في حالة تأهب قصوى بعد إطلاق نار جماعي على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو في 22 آذار، وهو الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ 20 عامًا، حيث أسفر عن مقتل 144 شخصًا على الأقل. بعد أيام من الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو، أدى إلى مقتل 144 شخصا على الأقل، نقلت وكالات أنباء روسية عن لجنة مكافحة الإرهاب، أن روسيا نفذت صباح اليوم الأحد، عملية لمكافحة الإرهاب جنوبي داغستان، واعتقلت 3 أشخاص.ووُضعت روسيا في حالة تأهب قصوى بعد إطلاق نار جماعي على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو في 22 آذار، وهو الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ 20 عامًا، حيث أسفر عن مقتل 144 شخصًا على الأقل.

وقالت اللجنة، اليوم، إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 "من قطاع الطرق كانوا يخططون لعدد من الجرائم الإرهابية، وبتفتيش أماكن اعتقال المجرمين عثر على أسلحة آلية وذخائر وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام"، وفقًا لوكالة "رويترز".



وفي وقت سابق، أفادت اللجنة بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على المجرمين المشتبه بهم في شقق متفرقة بمناطق سكنية في العاصمة الإقليمية محج قلعة ومدينة كاسبيسك، وهي إحدى أكبر المدن في روسيا الاتحادية.



ولم تكن هناك إصابات أو خسائر بين المدنيين أو قوات الأمن.