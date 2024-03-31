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نتنياهو: سندخل رفح رغم معارضة بايدن

Lebanon 24
31-03-2024 | 13:14
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المصادقة على خطة لدخول رفح جنوبي غزة من أجل القضاء على حماس، مؤكدا "لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح".

وفي مؤتمر صحفي بالقدس، قال نتنياهو "لا انتصار على حركة حماس دون دخول قواتنا إلى رفح، وسندخلها بكل تأكيد (...) سنتغلب على كل الضغوط وسنخدل رفح رغم معارضة الرئيس الأميركي جو بايدن".
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وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي التزامه بإعادة كل المخطوفين سواء الأحياء منهم أو الأموات.
وبشأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة، قال نتنياهو إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة وبدون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المخطوفين.

وردا على سؤال بشأن سير المفاوضات، قال نتنياهو "يجب أن يدير مفاوضات إعادة المخطوفين بهدء وإصرار ونبذل الجهود للتوصل إلى اتفاق".

وقال نتنياهو إنه سيعود إلى ممارسة مهامه سريعا بعد الجراحة التي سيجريها خلال الساعات المقبلة، حيث سيعالج "فتقا" في بطنه جرى اكتشافه لدى فحص دوري أجراه يوم السبت.
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