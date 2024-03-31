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عربي-دولي

بعد حظرها الأحزاب في أفغانستان.. طالبان تجرم استخدام كلمة "حزب"

Lebanon 24
31-03-2024 | 13:33
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أعلنت وزارة العدل الأفغانية بالنيابة، التي قالت في السابق إن "وجود الأحزاب السياسية ليس له أساس في الشريعة، وإن أنشطتها ليست في مصلحة الشعب"، أن استخدام كلمة "حزب" في البلد يعتبر "جريمة".

وأفادت إذاعة "آزادي"، الفرع الأفغاني لإذاعة أوروبا الحرة، أن القائم بأعمال وزير العدل الأفغاني، عبد الحكيم شرعي، شدد أمس السبت، في مؤتمر صحافي في كابل، أثناء تقديم توضيحات حول مقر إقامة زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار، على حظر الأحزاب السياسية في أفغانستان، مضيفا أن استخدام كلمة "حزب" يعد جريمة "بموجب قانون طالبان".
 
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