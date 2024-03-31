مخبأة بطريقة غير عادية.. السعودية تحبط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون (فيديو)

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون في ميناء ضباء كانت مخبأة في شحنة شمام، وذلك بإخفاء الحبوب في تجويف الثمار ثم تغليفها، مؤكدة القبض على مستقبلي الشحنة المضبوطة في المملكة.



وقال المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، حمود الحربي، إنه "تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، ونحن نقف لهم بالمرصاد مهما تعددت طرق تهريبهم". وأضاف في حديث لقناة السعودية الإخبارية: "لدينا استراتيجية تقوم على ضبط أي محاولات للتهريب وتعزيز الأمن وحماية مجتمعنا من أرباب هذا المحاولات".

وأشار إلى أنه "تم إحباط تهريب هذه المضبوطات داخل المملكة بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات".



وأكد حمود: "ماضون في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات".