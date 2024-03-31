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مصرع قيادي في تنظيم القاعدة غرقاً جنوب شرق اليمن

Lebanon 24
31-03-2024 | 13:49
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لقي القيادي في تنظيم القاعدة، مانع عبد الله بن هضبان الدهمي، المعروف بـ"أبو عرفج الجوفي"، مصرعه غرقًا في سيل بوادي سر بمديرية القطن بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن.

وأكدت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، وفاة القيادي الجوفي، الذي يعد من القيادات البارزة في تنظيم القاعدة الإرهابي.
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ونشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة الجوفي التي جرفها السيل، وصورا شخصية له.
وانضم الجوفي إلى تنظيم القاعدة في عام 2016، وسرعان ما تحول إلى شخصية بارزة في شمالي شرق اليمن.

وكان لأبو عرفج دور كبير في إيجاد مناطق آمنة لقادة التنظيم وإدارة انتقالاتهم بين مناطق الجوف ومأرب.
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