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عربي-دولي
مستشار قائد الدعم السريع بالسودان: لم نرتكب انتهاكات في ولاية الجزيرة
Lebanon 24
31-03-2024
|
13:51
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نفى الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، اتهامات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم) لقوات الدعم بارتكاب "انتهاكات واسعة النطاق وجرائم" في ولاية الجزيرة، ووصفها بأنها اتهامات "باطلة لا ترتكز إلى أي واقع أو حقيقة".
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وقال طبيق لوكالة أنباء العالم العربي: "هنالك تجاوزات تمت في ولاية الجزيرة من قبل فلول النظام البائد وعناصر الحركة الإسلامية وكتائب البراء وجميع من تم إعدادهم بصورة كبيرة قبل دخول قوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة، وهم الآن يقومون بهذه الجرائم وينسبونها لقوات الدعم السريع".
وأكد أن "هذا الاتهام باطل، وقوات الدعم السريع اتخذت إجراءات كبيرة جدا وإجراءات ناجعة في محاربة الظواهر السلبية ومحاربة المتفلتين والذين يرتدون أحيانا زي قوات الدعم السريع، أو يقومون بهذه الأفعال وينسبون أنفسهم إلى قوات الدعم السريع" .
وقال إن "قوات الدعم السريع قامت بحملة كبيرة جدا في قرى ولاية الجزيرة وحدَّت من هذه الظواهر"، مضيفا "أشاد المواطنون بتعامل قوات الدعم السريع وتعاطيها مع هذه الأحداث وحسمها بصورة مباشرة".
وواصل: "نحن في قوات الدعم السريع لا نقر ولا نوافق على أي انتهاك ضد المواطنين، لذلك قوات الدعم السريع تقوم بالحسم الفوري لمثل هذه الحالات، وقليلا جدا ما نجد أن هنالك بعض التجاوزات قد تمت من قبل أفراد من قوات الدعم السريع".
وأشار إلى حديث لرئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة قبل أيام حين قال إن الجيش لمَّا انسحب من مدينة ود مدني فتح السجون وأخرج عددا كبيرا جدا من المجرمين الذين كانوا خلف القضبان. وقال طبيق "الآن هم طلقاء يجوبون شوارع ولاية الجزيرة وبعض القرى، وأيضا هم من يقومون بمثل هذه الأعمال، بالإضافة لعناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الذين تم إعدادهم للقيام بمثل هذه الأعمال".
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