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مقتل شخص وإصابات جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية بتركيا

Lebanon 24
31-03-2024 | 13:57
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قتل شخص وإصابة 11 آخرين حالة اثنين منهم خطرة، جراء اشتباك تخلله إطلاق للنار في أحد مراكز التصويت بالانتخابات البلدية في منطقة سور بمدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، بحسب ما أفادت به "روسيا اليوم".
 
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وحسب تقارير إعلامية اندلع اشتباك بين مجموعتين من الناخبين استخدموا خلاله الأسلحة والعصي والحجارة. ونتيجة للحادث قتل شخص وأصيب 11 آخرون، نقل اثنان منهم إلى المستشفى في حالة خطرة، كما تضررت سيارتا إسعاف تعرضتا للرشق بالحجارة.

وتشهد تركيا اليوم الأحد انتخابات الحكومات المحلية وحسب لجنة الانتخابات المركزية، سيشارك في التصويت 61.4 مليون ناخب.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أن الانتخابات البلدية المقبلة في 31 أذار المقبل ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية.

ولاحقا، أشار الممثل الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جيليك إلى أن تصريح أردوغان هذا لا يعني اعتزاله السياسة. (روسيا اليوم)
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