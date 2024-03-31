إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن في أسدود (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الأحد، بإصابة 3 مستوطنين، بينهم اثنان بحالة خطيرة جرّاء طعنهما قرب مجمع تجاري في "جان يفني" جنوب فلسطين المحتلة، واستشهاد المنفذ.



إلى ذلك، قال نجمة داوود الحمراء "الإسعاف الإسرائيلي"، إن جروح المصابين الثلاثة في عملية الطعن في غان يفني شرقي أسدود، خطيرة، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه "تم تحييد منفذ عملية الطعن في غان يفني شرقي أسدود".

وقال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء: "عند الساعة 10:57 مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارع جان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".