رئيس الموساد لنتنياهو: عودة أهل غزة للشمال مفتاح التسوية

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طالب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ديدي بارنيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تنازلات والسماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة من أجل إطلاق سراح المختطفين، وفق القناة 13 الإسرائيلية.في إطار المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة، سلم رئيس الموساد ديدي بارنيا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مفادها أن التسوية من جانب إسرائيل وعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة فقط هي التي ستؤدي إلى ذلك. إلى انفراجة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.بدوره، قال عضو مجلس الحرب، الوزير غادي آيزنكوت أنه يعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون مرنة بشأن مسألة عودة الفلسطينيين إلى الشمال من أجل التوصل إلى اتفاق.