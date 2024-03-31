الرئيس الفلسطيني يعلن مهام الحكومة الحديدة

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مهام الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية، يوم الأحد، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ولديها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون.وتشمل مهام الحكومة التي أعلنها عباس القيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل للشعب الفلسطيني وتوحيد المؤسسات وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطينيوأكد عباس أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وهي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية.وقال الرئيس الفلسطيني عقد أداء اليمين الدستورية، "نواصل العمل مع الأطراف العربية والدولية من أجل وقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإرهابين في الضفة بما فيها القدس".وأضاف "هدفنا السياسي هو نيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال ونعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأـمم المتحدة".