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أردوغان: سنحاسب أنفسنا وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب

Lebanon 24
31-03-2024 | 18:49
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أقرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد أن "حزبه لم يحقق النتائج المرجوة من الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا الأحد".
وقال أردوغان في كلمة أمام حشد من أنصاره في مقرّ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إن "الانتخابات المحلية ليست النهاية بالنسبة لنا لكنها نقطة تحوّل".
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وأضاف: "انتخابات اليوم أظهرت أننا نفقد جزءً من شعبيتنا في عموم البلاد وسنحلل النتائج ونراجع أنفسنا.. سنحاسب أنفسنا وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب".
وتابع: "سنحترم بالطبع قرار الأمة، وسنتجنّب العناد والتصرّف ضد الإرادة الوطنية والتشكيك في قوة الأمة".
وأضاف أن "دورة الانتخابات التي ترجع إلى أيار الماضي والتي أنهكت الاقتصاد التركي انتهت الآن".
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