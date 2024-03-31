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استهداف منزل الدبيبة بقذائف صاروخية

Lebanon 24
31-03-2024 | 19:30
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نقلت وكالة "رويترز" عن وزير ليبي قوله إن منزل رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة في طرابلس تعرض لهجوم بقذائف صاروخية.
وذكر الوزير الليبي لـ"رويترز"، فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي خسائر بشرية.
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وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن عددا من سيارات الإطفاء وصلت إلى موقع الهجوم في محاولة للسيطرة على النيران المشتعلة إثر إطلاق القذائف.
كذلك أشارت هذه الوسائل إلى انتشار عناصر من جهاز الأمن العام والداخلي في حي الأندلس في طرابلس.
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