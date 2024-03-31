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اجتماع أميركي ـ إسرائيلي اليوم لبحث "بدائل اجتياح رفح"

Lebanon 24
31-03-2024 | 23:13
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كشف موقع أكسيوس الإخباري مساء أمس الأحد نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أنه من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعا عبر الإنترنت مخصص لمسألة رفح اليوم الإثنين.

ووفق المسؤولين فإن الاجتماع سيخصص لمناقشة اقتراحات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن البديلة للاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
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نتنياهو: سندخل رفح رغم معارضة بايدن
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد أنه "لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح".

وفي مؤتمر صحفي بالقدس، قال نتنياهو "لا انتصار على حركة حماس دون دخول قواتنا إلى رفح، وسندخلها بكل تأكيد سنتغلب على كل الضغوط وسنخدل رفح رغم معارضة الرئيس الأميركي جو بايدن".

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي التزامه بإعادة كل المخطوفين سواء الأحياء منهم أو الأموات.

وكان البيت الأبيض قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يعتزم إطلاع المسؤولين الإسرائيليين على البدائل للقضاء على حركة حماس في غزة دون شن هجوم بري في رفح تقول واشنطن إنه سيمثل "كارثة".(سكاي نيوز)

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