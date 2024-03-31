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عربي-دولي
ولايات أميركية عدة تترقب عاصفة قوية خلال اليومين القادمين
Lebanon 24
31-03-2024
|
23:25
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تستعد مناطق عديدة في الولايات المتحدة لاستقبال عاصفة قوية وصلت لتوها إلى كاليفورنيا، حيث تسببت في عواصف رعدية وفيضانات وثلوج جبلية كثيفة، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
ورجحت الأرصاد الجوية أن تجتاح العاصفة الولايات الوسطى والشرقية، الاثنين والثلاثاء، ما قد يؤدي إلى تهديد قوي للعواصف الرعدية الشديدة والأعاصير.
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"وقد تشهد بعض المناطق، خاصة في الغرب الأوسط إلى وسط المحيط الأطلسي أمطارا غزيرة أيضا"، وفق الصحيفة.
والأحد، بلغ منسوب الأمطار في الجبال الواقعة شمالي سانتا باربرا- كاليفورنيا، ما يصل إلى 6.5 بوصة.
وغمرت الفيضانات خمس سيارات وأجبرت على إغلاق الطريق السريع رقم 101 المتجه جنوبا على طريق سان يسيدرو في مقاطعة سانتا باربرا- نيوميكسيكو، مساء السبت.
وستكون المحطة الأخيرة للعاصفة في نيو إنغلاند شمال شرقي الولايات المتحدة في منتصف الأسبوع، حيث يمكن أن تشهد بعض المناطق هناك عاصفة ثلجية شديدة عادة في أواخر الموسم.
ويُعرف الربيع بأنه أحد أكثر الفصوص اضطرابا في بعض مناطق أميركا الشمالية
ويمكن أن يؤدي تصادم الكتل الهوائية - النابعة من الدفء الموسمي المتصاعد والبرد الشتوي المستمر - إلى خلق أنظمة مناخية قوية مثل هذه العاصفة.
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