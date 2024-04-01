سقوط مسيّرة في إيلات.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيّرة في منطقة خليج إيلات بعدما ألحقت أضرارا طفيفة في مبنى هناك.



ووفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن صافرات الإنذار دوت في إيلات وهيفيل إيلوت بعدما تسللت طائرة وصفتها بـ"المعادية".

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الهدف الجوي عبر من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقط في خليج إيلات دون وقوع أي إصابات.



وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" قد قالت في بيان بوقت سابق من مساء أمس الأحد إنها استهدفت هدفا وصفته بـ"الحيوي" في إسرائيل بالأسلحة المناسبة.(سكاي نيوز)







