جريمة عائلية مروعة.. هكذا فقدت "ماريا" حياتها (فيديو)

في أحدث فصول جرائم "الشرف"، تم توقيف باكستاني يشتبه بأنه التقط تسجيل فيديو لشقيقه خلال إقدام الأخير على خنق شقيقتهما حتى الموت، وفق ما أعلنت الشرطة.



ويُعتقد أن ماريا بيبي البالغة من العمر 22 عاماً قُتلت ليل 17 آذار على يد شقيقها فيصل وبحضور والدها عبد الستار، في ناحية تقع على مقربة من بلدة توبا تيك سينغ في إقليم البنجاب في القطاع الشرقي الأوسط للبلاد.



ويظهر تسجيل فيديو التقطه شهباز الشقيق الآخر لماريا وتم تداوله على نطاق واسع، على ما يبدو فيصل وهو يُقدم على خنق المرأة على سرير في منزل العائلة والوالد جالساً على مقربة.



وفي إحدى لقطات الفيديو يمكن سماع ما يبدو أنه صوت شهباز وهو يقول "يا أبي، قل له أن يتركها"، من دون أي تجاوب ليواصل الشقيق لأكثر من دقيقتين خنق شقيقته التي تحوّلت إلى جثة هامدة.



وبعد انتهاء فيصل من فعلته قدّم له والده زجاجة من الماء.

⚠️VIEWER DISCRETION IS ADVISED⚠️



‘HONOUR’ MVRDER IN ISLAMIC PAKISTAN

(Toba Tek Singh area 477 JB)



A man strangles his sister to d€ath as his father, another man, and a woman watch on. After the mvrder, the father hands his son some water to rehydrate.https://t.co/6IuWmUqslL — Islam Watch (@endislam) March 28, 2024 Advertisement

وقال عطاء الله وهو مسؤول في شرطة توبا تيك سينغ في تصريح لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "تبيّن للشرطة في 24 آذار أن الفتاة لم تمت نتيجة أسباب طبيعية. سجّلنا قضية، وأصبحنا الجهة المدّعية".



وتم توقيف عبد الستار وفيصل على الفور، فيما أوقف شهباز مساء السبت الماضي لتبيان مدى ضلوعه في الجريمة، وفق المسؤول.



وقال عطاء الله إن عملية القتل تحمل كل بصمات جريمة "الشرف".



وتظهر في الفيديو أيضاً زوجة شهباز وقد تم توقيفها.



ولم تتّضح بعد دوافع جريمة القتل التي كان ضحيتها ماريا بيبي.



وقالت الشرطة إنه يُعتقد أن فيصل، القاتل، ضبط شقيقته تجري اتصالات عبر الفيديو برجل مجهول في مناسبات عدة. (العربية)







