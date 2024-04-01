Advertisement

عربي-دولي

ضباط القوات الأوكرانية محبطون.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

Lebanon 24
01-04-2024 | 00:49
A-
A+
Doc-P-1181633-638475547264260192.jpg
Doc-P-1181633-638475547264260192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن الضباط الأوكرانيين يعانون نقص المجندين الجدد ومتوسط أعمارهم الكبير وإحباط المجندين المسبق، بعد الخسائر البشرية الفادحة في الجيش الأوكراني.

وقالت: "يشكو قادة الألوية من أن المجندين الجدد غالبا ما يكونون كبارا في السن للقتال، ويعانون حالات صحة مختلفة ومحبطون مسبقا".
Advertisement

ونقلت عن أحد الضباط أنه بين 200 مجندي أعرب 25 جنديا فقط عن رغبتهم في القتال.

وأشارت إلى أن العديد من الوحدات مضطرة للجوء إلى الحيل لإقناع "المتحمسين" بأن مخاطر الموت "ليست كبيرة" في ساحات المعركة.

وتسري مفعول الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 شباط 2022، وفي اليوم التالي وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة في البلاد. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:40 | 2024-04-01
02:24 | 2024-04-01
02:09 | 2024-04-01
02:08 | 2024-04-01
01:35 | 2024-04-01
01:30 | 2024-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24