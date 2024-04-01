ضباط القوات الأوكرانية محبطون.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

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أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن الضباط الأوكرانيين يعانون نقص المجندين الجدد ومتوسط أعمارهم الكبير وإحباط المجندين المسبق، بعد الخسائر البشرية الفادحة في الجيش الأوكراني.وقالت: "يشكو قادة الألوية من أن المجندين الجدد غالبا ما يكونون كبارا في السن للقتال، ويعانون حالات صحة مختلفة ومحبطون مسبقا".ونقلت عن أحد الضباط أنه بين 200 مجندي أعرب 25 جنديا فقط عن رغبتهم في القتال.وأشارت إلى أن العديد من الوحدات مضطرة للجوء إلى الحيل لإقناع "المتحمسين" بأن مخاطر الموت "ليست كبيرة" في ساحات المعركة.وتسري مفعول الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 شباط 2022، وفي اليوم التالي وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة في البلاد.