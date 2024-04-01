غابت معالمه بالكامل.. هكذا أصبح مجمع الشفاء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه (صور)

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أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي لحق مجمع الشفاء الطبي، وذلك عقب أنباء عن انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، اليوم الإثنين.وأكد التلفزيون الفلسطيني أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرا إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به كبير جدا.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الخميس، أن مسلحين من حركة حماس فتحوا النار على جنود الجيش من داخل "وحدة الطوارئ" في مجمع الشفاء.وفي الثامن عشر من آذار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه لعملية عسكرية في مجمع الشفاء.وأمس الأحد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 مسلح في المجمع الطبي، وفق زعمه. (سكاي نيوز)