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عربي-دولي
كم تبلغ تكلفة حماية نجل نتنياهو شهرياً؟
Lebanon 24
01-04-2024
|
01:35
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير بأن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير، يتمتع بحماية أمنية مكلفة في الولايات المتحدة لا يبدو أنه يحق له الحصول عليها.
ولفتت القناة إلى أن تأمين إقامة يائير نتنياهو في مجمع سكني فخم في ميامي، فلوريدا، مع سائق واثنين من الحراس الشخصيين من وحدة النخبة 730 التابعة لجهاز الشاباك، يكلف الدولة ما يقدر بنحو 200,000 شيكل (55 ألف دولار) شهريا، وكلّف 680 ألف دولار حتى الآن، وفق التقرير.
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وليس من الواضح سبب حماية يائيرمن قبل الوحدة 730، المكلفة بحراسة كبار المسؤولين الحكوميين السبعة فقط في إسرائيل: الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ورئيس الكنيست، وزعيم المعارضة ورئيس المحكمة العليا.
ويتلقى الأشخاص المحميون الآخرون التفاصيل الأمنية الخاصة بهم من وحدة ماجن ذات الرتبة الأدنى في مكتب رئيس الوزراء.
ووفقا للتقرير، فإنه من غير المسبوق أيضا أن يحصل ابن رئيس الوزراء البالغ الذي يعيش في الخارج على حراسة أمنية من الشاباك على مدار الساعة.
وغادر يائير نتنياهو إسرائيل في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في 26 آذار 2023، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد غاضبين من قرار والده بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا الحكومة إلى وقف عملياتها العسكرية، وقيل إن يائير نتنياهو، الذي كان آنذاك محرضا يمينيا غزير الإنتاج على وسائل التواصل الاجتماعي، أثر على قرار والده بإقالة الوزير.
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